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Татьяну Лазареву* внесли в список террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес телеведущую Татьяну Лазареву* в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.

«Национальная часть <...> Лазарева Татьяна Юрьевна*, 21.07.1966 г.р. , г. Новосибирск», —говорится в списке.

В понедельник московский главк МВД возбудил против телеведущей уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма». На минувшей неделе ее объявили в розыск, пишет РИА Новости.

В апреле Елена Ямпольская, занимавшая пост председателя комитета Госдумы по культуре, попросила Генпрокуратуру проверить Лазареву* по статье об оправдании терроризма. Поводом стали высказывания об атаках беспилотников на российские города. В середине мая стало известно, что лингвистическая проверка не нашла в ее словах нарушений законодательства.

При этом дополнительная экспертиза выявила в высказываниях телеведущей «сведения, направленные на оправдание террористической деятельности», следует из ответа МВД на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

В марте Лазарева* сообщила о планах вместе с еще 44 людьми баллотироваться на осенних выборах в Мосгордуму. Она утверждала, что хочет проверить, действительно ли «статус иноагента нисколько не дискриминирует». В Минюсте тогда заявили, что иностранные агенты имеют право участвовать в выборах в качестве кандидатов, но обязаны соблюдать ограничения, наложенные на них законодательством, в частности указывать свой статус в заявлении в ЦИК, агитационных материалах и помещении для голосования.

В середине мая вступил в силу закон, запрещающий иноагентам участвовать в выборах любых уровней.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента. Внесена в список террористов и экстремистов.