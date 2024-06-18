В России и мире

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявлен в Москве

Согласно данным гидрометцентра, в Москве до 22:00 20 июня будет опасная погода, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба («оранжевый» уровень).

По прогнозу, в Москве ожидаются местами град, шквалистый ветер 18-23 м/с, возможны смерчи, сильный ливень и гроза, пишет Интерфакс.

Напомним, вчера вечером непогода обрушилась на Псковскую область. Сильнее всего ураганный ветер бушевал на территории Невельского и Дедовичского районов. Ликвидацию последствий урагана в Псковской области держит на контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников.