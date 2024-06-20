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Торнадо – нетипичное явление для Псковской области, заявила синоптик

Торнадо, прошедший вчера по югу Псковской области, – это нетипичное явление для региона. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

Фото: Telegram-канал «Метеодневник I Новости погоды»

«Это нетипичное явление для Псковской области, но надо учитывать, что у нас за последние 30 лет произошел сдвиг температур в сторону повышения, то есть по климатическим нормам, рассчитанным за последние 30 лет, все параметры температур оказались на 1-2 градуса выше. А мы все-таки живем с вами в теплой части синусоиды, поэтому для теплого времени такие явления по-прежнему нетипичны, но встречаются», – сказала Тала Нещадимова.

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Синоптик отметила, что такие явления характерны для более южных регионов. Вчерашний смерч, прошедший в Невельском округе и Дедовичском районе, был обусловлен рядом определенных причин: классическим холодным фронтом, который обычно обостряется после 15:00, наличием на юге Псковской области больших водных пространств, над которыми чаще всего зарождаются торнадо.

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«В южной части области вчера был больший прогрев, чем на другой территории. То есть у нас сошлись все явления, необходимые для образования смерчей: происходила резкая смена воздушной массы с теплой на холодную, был достаточный прогрев для образования энергии неустойчивости, было достаточное количество влажного, теплого воздуха. Поэтому над широкими, свободными пространствами на юге области образовались смерчи»,- объяснила Тала Нещадимова.

Синоптик рассказала, что прошедшие торнадо были узкими, точечными и локальными, но благодаря показаниям очевидцев и показаниям локатора удалось определить, что это действительно был смерч.

«Мы не ожидаем повторения таких явлений в ближайшее время, потому что мы сейчас оказались в более холодной воздушной массе. Максимальные температуры будут в пределах +20...+23 градусов. Ночью тоже станет немножко прохладнее», - заключила Тала Нещадимова.

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