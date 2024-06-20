Торнадо – нетипичное явление для Псковской области, заявила синоптик

Торнадо, прошедший вчера по югу Псковской области, – это нетипичное явление для региона. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей рассказала начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.
Фото: Telegram-канал «Метеодневник I Новости погоды»
Синоптик отметила, что такие явления характерны для более южных регионов. Вчерашний смерч, прошедший в Невельском округе и Дедовичском районе, был обусловлен рядом определенных причин: классическим холодным фронтом, который обычно обостряется после 15:00, наличием на юге Псковской области больших водных пространств, над которыми чаще всего зарождаются торнадо.
Синоптик рассказала, что прошедшие торнадо были узкими, точечными и локальными, но благодаря показаниям очевидцев и показаниям локатора удалось определить, что это действительно был смерч.
«Мы не ожидаем повторения таких явлений в ближайшее время, потому что мы сейчас оказались в более холодной воздушной массе. Максимальные температуры будут в пределах +20...+23 градусов. Ночью тоже станет немножко прохладнее», - заключила Тала Нещадимова.
Напомним, ликвидация последствий урагана в Псковской области находится на контроле губернатора Михаила Ведерникова.