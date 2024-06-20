Общество

Ликвидация последствий урагана в Псковской области находится на контроле – губернатор

Вчера вечером непогода обрушилась на Псковскую область. Сильнее всего ураганный ветер бушевал на территории Невельского и Дедовичского районов. Ликвидацию последствий урагана в Псковской области держит на контроле губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фотографии: Telegram-канал Михаила Ведерникова

В Невельском районе пострадала деревня Перебоево, где стихией были частично разрушены кровли 4 жилых домов и хозпостроек, повалены деревья. В деревне Иваново упала опора ЛЭП. Без электричества остались лагеря отдыха в районе деревни Опухлики и ряд населенных пунктов, сообщил Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

В Дедовичском районе в деревне Дубишно повреждена кровля животноводческого комплекса. Повалены деревья и линии электропередач.

«Наибольшее количество отключений электроснабжения зафиксированы в Невельском, Стругокрасненском и Псковском районах. За ночь энергетики восстановили электроснабжение 30-ти населенных пунктов. Работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжаются», - отметил губернатор.

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Для ликвидации последствий урагана привлечены силы и средства областной подсистемы РСЧС и МЧС.

«Ситуацию держим на контроле», - заключил Михаил Ведерников.