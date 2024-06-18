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В Госдуме рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет осуществляться с максимально положенной суммы, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.

«Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали», - написал он в своем Telegram-канале.

Пенсию работающих пенсионеров будут индексировать дважды, заявил Андрей Исаев. Депутат добавил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.

«Она будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково», - написал он.

Напомним, что ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.