В Госдуме рассказали об индексации пенсий работающим пенсионерам

Индексация пенсий работающим пенсионерам будет осуществляться с максимально положенной суммы, сообщил депутат Госдумы Андрей Исаев.
«Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали», - написал он в своем Telegram-канале.
Пенсию работающих пенсионеров будут индексировать дважды, заявил Андрей Исаев. Депутат добавил, что пенсия будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково.
«Она будет индексироваться как работающим, так и неработающим пенсионерам одинаково», - написал он.
Напомним, что ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации пенсии работающим пенсионерам.