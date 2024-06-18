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Названы опасные последствия употребления энергетиков

Регулярное употребление энергетиков приводит к психическим расстройствам, депрессии и проявлениям агрессии за счет постоянной стимуляции нервной системы, рассказала заведующая кабинетом врача-педиатра участкового – врач-педиатр детской поликлиники №2 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) Елена Ряскова.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который с 1 сентября 2024 года запрещает в России розничную продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, пишет РИА Новости. Спикер ГД Вячеслав Володин считает, что энергетические напитки провоцируют болезни у несовершеннолетних, несмотря на то, что их замаскировали под «невинный напиток». Он отметил, что задача парламентариев запретить рекламу энергетиков и ввести жесткую ответственность за продажу их несовершеннолетним.

«Любители энергетических напитков часто страдают психическими расстройствами, депрессией, проявлением агрессии за счет того, что постоянно происходит искусственная стимуляция нервной системы», - сказала Елена Ряскова.

Также энергетики могут привести к аллергическим проявлениям и реакциям за счет содержания в них красителей.

«Если употреблять эти энергетики и неправильно питаться, это может привести к нарушению углеводного обмена. В дальнейшем это может также способствовать развитию ожирения и сахарного диабета», - отметила специалист.

По словам врача, энергетические напитки способны нанести вред организму, особенно еще не до конца сформировавшемуся - детскому или подростковому.

«Основным тонизирующим компонентом энергетиков является кофеин синтетического происхождения. Он очень быстро стимулирует нервную систему, и это способствует тому, что человек чувствует бодрость, повышается его работоспособность, устраняется вялость, сонливость. Но через несколько часов это все сменяется тем, что появляется сонливость, вялость, помутнение в глазах и даже иногда вплоть до обморочного состояния», - добавила Елена Ряскова.