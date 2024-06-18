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Врач назвала безопасную длительность купания

Продолжительность купания в водоемах не должна превышать 15-20 минут, так как длительное пребывание в воде чревато переохлаждением и возникновением судорог, рассказала заведующая Детской поликлиникой №3 Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД), врач-педиатр Ольга Муценко.

«Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут. Длительное пребывание может привести к переохлаждению тела, это опасно для жизни человека», — предупредила медик.

Также она рекомендовала во время купания не стоять без движения, пишет РИА Новости.

«Во время купания в воде желательно без движения не стоять. Длительное пребывание в воде может привести к переохлаждению и возникновению судорог. У детей они также могут быть», — добавила собеседник.