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Более 120 человек пострадали в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Севастополе

Трёхлетняя и девятилетняя девочки, а так же взрослый погибли, 124 человека, в том числе 27 детей пострадали в результате ракетного удара ВСУ по пляжу в Севастополе. 5 детей находятся в тяжелом состоянии, пишет Mash.

Видео: Telegram-канал Mash

«Около 12:15 киевским режимом была совершена террористическая атака по гражданской инфраструктуре города Севастополь поставленными США оперативно-тактическими ракетами «ATACMS», снаряженными кассетными боевыми частями», - сообщили в Минобороны РФ.

В ходе отражения террористской атаки дежурными силами ПВО четыре американские ракеты «ATACMS» были сбиты.

Еще одна ракета в результате воздействия средств ПВО на конечном участке отклонилась от траектории полета с подрывом боевой части в воздухе над территорией города.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших в результате сегодняшней атаки на Севастополь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Нахожусь на прямой связи с губернатором Севастополя Михаилом Владимировичем Развожаевым. Крым готов оказать всю необходимую поддержку, в том числе и помощь с размещением в больницах. Мы с вами», - написал глава республики Крым Сергей Аксенов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».