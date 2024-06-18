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НАТО утвердила нового генсека

НАТО утвердила уходящего с поста премьера Нидерландов Марка Рютте следующим генсеком альянса, передает агентство Франс Пресс.

«НАТО назначает премьера Нидерландов Рютте следующим руководителем», - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на заявление.

Ранее уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека НАТО, пишет РИА Новости.

Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека НАТО с 2014 года, должен был покинуть свой пост еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года, а затем продлили этот мандат еще на год. Таким образом, его полномочия истекают 1 октября 2024 года.