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Неочевидную причину депрессии раскрыла специалист

Правильный выбор продуктов питания может помочь справиться с депрессией. Как психическое состояние человека связано со здоровьем кишечника, объяснила врач-диетолог Елена Ливанцова.

По данным ВОЗ, свыше 260 миллионов человек в мире страдают депрессией, при этом 30-40% из них не ощущают эффекта от приема лекарственных препаратов, отметила врач-диетолог, научный сотрудник Клиники лечебного питания ФИЦ питания и биотехнологии Елена Ливанцова. Ученые активно занимаются поиском неочевидных причин этого заболевания и новых способов его лечения, добавила она. Например, стало известно, что психические нарушения могут возникать из-за проблем с микрофлорой кишечника, уточнила врач.

«Существует связь головного мозга и кишечника на уровне нервной системы. Помимо наличия собственной энтеральной нервной системы, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) взаимодействует с центральной нервной системой (ЦНС) через блуждающий нерв. Если образно представить, то он проходит огромный путь от ЦНС через различные органы грудной клетки, легкие, сердце и спускается вниз – в сторону кишечника. По сути, это "фуникулер", который доставляет информацию в обе стороны. Плохо кишечнику – плохо и нервной системе», – подчеркнула Елена Ливанцова.

Микробиота кишечника «отвечает» за производство гормона, влияющего на настроение, продолжила диетолог.

«Благодаря кишечнику вырабатывается 90% серотонина, который является одним из гормонов радости. И когда есть те или иные нарушения со стороны микробиоты, возникают перебои с выработкой серотонина, соответственно, неадекватные сигналы подаются в головной мозг и возникают депрессивные состояния», – предупредила Елена Ливанцова.

По словам врача, еще одной причиной психических расстройств может становиться дефицит витаминов, обеспечивающих нормальную работу нервной системы.

«Наша микробиота является, по сути, фабрикой по производству того, что требуется организму для нормального функционирования всех систем. Из-за нарушений в ее работе может возникнуть нехватка витаминов группы В (В9, В12), которые очень важны для психического здоровья, и их дополнительный прием часто назначают неврологи и психиатры. С другой стороны, дефицит витамина D, магния, цинка, селена и дисбаланс железа в организме могут стать причиной сбоев уже в работе микробиоты», – уточнила Елена Ливанцова.

Врач рекомендует придерживаться диеты и употреблять не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно, пишет радио Sputnik.

«Несколько лет назад проводилось большое исследование с участием 300 тысяч человек с диагностированной депрессией, которое показало, что в сочетании со средиземноморской диетой эффективность лекарственных средств повысилась на 40-45%. Также ученые сделали вывод, что каждые 100 граммов овощей и фруктов, употребляемые ежедневно, снижают риск депрессии на 5%. Кроме того, сейчас активно разрабатываются так называемые психобиотики. Это различные штаммы бифидобактерий с антидепрессивным и противотревожным эффектом. Со временем они даже могут стать альтернативой лекарственной терапии», – заключила Елена Ливанцова.