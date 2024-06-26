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В России и мире

Минтруд предложил освободить инвалидов первой группы от НДФЛ

01.07.2024 13:47|ПсковКомментариев: 0

Минтруд РФ подготовил комплекс мер по привлечению людей с ограниченными возможностями к трудовой деятельности, в рамках которого предлагается освободить от НДФЛ инвалидов первой группы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект концепции по повышению уровня занятости инвалидов на период до 2030 года, разработанной Минтрудом.

«Сегодня три четверти людей с ограниченными возможностями (в трудоспособном возрасте) не вовлечены в рынок труда. Среди предлагаемых к проработке мер освобождение от уплаты НДФЛ и налога на профессиональный доход (налог на самозанятых) для инвалидов первой группы, введение льгот по стажу работы и учету заработка при назначении трудовой пенсии для работающих инвалидов, включение в текст соглашений по социальному партнерству пункта об установлении "достойной" оплаты труда для таких граждан», - говорится в публикации.

В концепцию вошли десятки возможных мер государственной политики по повышению уровня занятости людей с инвалидностью, пишет ТАСС. Так, предполагается, что компании, которые принимают на работу инвалидов сверх установленных квот (сегодня, если сотрудников более 100 человек, квота составляет от 2 до 4% их числа, если от 35 до 100 человек - не более 3%), смогут получить преференции в виде субсидий на оборудование специальных рабочих мест и приоритетного доступа к госзакупкам.

Также планируется проработать вопрос усиления административной ответственности за нарушение работодателями прав инвалидов в области трудоустройства и занятости, в том числе за незаполнение квот. Проектом концепции предлагается проведение пилотных проектов по трудоустройству инвалидов в органах государственной и муниципальной власти.

Кроме того, документом предусмотрена проработка возможности предоставления инвалидам, признанным безработными и прошедшим переподготовку, «повышенной единовременной финансовой помощи» при регистрации юридического лица или ИП, а также финансовой помощи на подготовку документов для этого.

Минтруд в том числе предлагает подготовить предложения по содействию трудоустройству инвалидов из числа участников специальной военной операции посредством формирования «индивидуальных профессиональных маршрутов», программ повышения квалификации и улучшения имиджа работодателей, которые трудоустраивают инвалидов вследствие военной травмы. Также может быть введен особый порядок установления квот для приема на работу инвалидов из числа участников СВО.

Численность инвалидов

В проекте концепции указано, что численность инвалидов в трудоспособном возрасте в 2023 году составила 4,2 млн человек. Эта категория в основном представлена лицами с инвалидностью второй (39,8%) и третьей (45,2%) групп, «сохраняющими возможность трудиться при наличии подходящих условий». При этом работу имеют не более 28%.

«Почти каждый десятый работник (8,9%) с инвалидностью на 1 января 2024 года получал заработную плату ниже или равную МРОТ (16 242 руб.)», - говорится в документе.

Среди причин, по которым люди с ограниченными возможностями мало задействованы на рынке труда, указаны предубеждения о более низкой производительности труда инвалидов, сложность и дороговизна оборудования специальных рабочих мест, а также недостаток профессиональной подготовки инвалидов по востребованным специальностям.

Отмечается, что на текущий день концепция и предлагаемые в ней меры в дополнение к уже действующим решениям находятся на стадии проработки. В эту работу вовлечены отраслевые ведомства, объединения работодателей, общественные и экспертные организации. 

Теги: #минтруд
Источник: Псковская Лента Новостей
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