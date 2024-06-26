В России и мире

Доисторическая древесина поможет создать материалы будущего, рассказали ученые

Ученые Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) обнаружили, что доисторические деревья могут превращаться в кристаллы. Вместе с сотрудниками Палеонтологического института РАН имени А. А. Борисяка (ПИН РАН) впервые в мире они показали, что в ископаемой древесине при замещении органики пиритом (минералом золотистого цвета) кристаллографическая структура становится более острой, то есть кристаллы во всем объеме приобретают преимущественные ориентации.

Исследователи выдвинули предположение, что в будущем с использованием органической основы можно будет выращивать их в заданных направлениях, что позволит заранее программировать свойства материала, пишут «Известия».

«Мы показываем, что можно двигаться в направлении создания новых материалов на органической матрице. До этого еще, может быть, десятки лет — но этот путь не закрыт, он, скорее, перспективен», — рассказал старший научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ Дмитрий Николаев.

Образцы для исследований — фрагменты ископаемых деревьев — были обнаружены в песчаном карьере в Орловской области. По словам соавтора исследования, старшего научного сотрудника ПИН РАН и ЛНФ ОИЯИ Алексея Пахневича, растения прошлых геологических эр российские палеонтологи находят в карьерах Московской, Калужской и Тульской областей, а также на Кавказе. Во времена мезозоя на месте близких к Москве регионов простирался древний океан, который полностью отступил к середине мелового периода. Морские донные осадки законсервировали древесину, которая на воздухе быстро разрушилась бы.

