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Юристы назвали штрафы, которые грозят дачникам в 2024 году

Пребывание на даче летом может оказаться не только безмятежным и приятным, но и внезапно принести досадные сюрпризы. Юристы рассказали, на какие штрафы рискуют нарваться российские дачники этим летом.

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Запрещенные растения

На даче разрешено выращивать далеко не все, что хочется. Так, например, в 2024 году в список растений, содержащих психотропные вещества, включили ипомею трехцветную, известную как вьюнок, рассказывает младший юрист группы «Яковлев и Партнеры» Анастасия Асабина.

Штраф за психотропы

Теперь дачникам, на чьих участках растет этот цветок, грозит штраф от 3 тысяч рублей до 5 тысяч рублей или даже административный арест на срок до 15 суток по ст. 10.5.1 КоАП РФ.

«При этом за культивирование более десяти растений, согласно ст. 231 УК РФ, можно и вовсе лишиться свободы на срок до двух лет. Выращивание психотропного цветка в особо крупном размере, то есть в количестве более 100 растений, карается еще жестче – лишением свободы сроком до восьми лет», – предупреждает Анастасия Асабина.

К психотропным растениям, помимо ипомеи, относятся также конопля, роза гавайская, шалфей предсказатель, мак снотворный и другие. Их на дачном участке также не должно быть. Привлечь внимание наркоконтроля к тому или иному участку могут жалобы со стороны местных властей или соседей.

Вездесущий борщевик

Кроме того, для дачников по-прежнему сохраняется штраф за наличие на участке борщевика Сосновского. На федеральном уровне за это растение предусмотрен штраф в размере от 300 до 500 рублей по ст. 10.1 КоАП РФ, говорит Асабина. В регионах также могут быть установлены собственные санкции, например, в Москве непроведение работ по удалению борщевика влечет за собой штраф в размере от 2 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Пожаловаться на него местным властям могут бдительные соседи.

«Правда не накажут собственника земельного участка, если он, хотя и безуспешно, но пытался убрать вредоносный сорняк. Для этого необходимо иметь на руках договор, подписанный с компанией, проводившей обработку участка, а также акты выполненных работ», – объясняет Асабина.

В том случае, если собственник участка отказывается бороться с борщевиком, органы местного самоуправления могут привлечь третьих лиц для его уборки и потребовать деньги за работы с хозяина участка. Если собственник не заплатит властям за соответствующие работы добровольно, они взыщут все расходы с него в судебном порядке, предупреждает юрист.

Только для себя

Рискуют получить штраф и дачники, выращивающие картофель на продажу, говорит она. По ст. 10.12 КоАП РФ за нарушение правил производства семян сельскохозяйственных растений он составляет до 500 рублей.

«Дело в том, что закон предписывает приобретать картофель для посева с целью дальнейшей продажи урожая в специально предназначенных для этого магазинах. Эта норма не затрагивает тех, кому овощи с огорода нужны исключительно для личного потребления», – говорит Анастасия Асабина.

Дачники-коммерсанты, регулярно зарабатывающие на продаже овощей со своего огорода без соответствующей государственной регистрации, например, в качестве индивидуального предпринимателя, рискуют быть оштрафованными на сумму от 500 до 2 тысяч рублей по ст. 14.1 КоАП РФ.

Кроме того, налоговая служба, получив соответствующий сигнал от правоохранительных органов, заставит их перечислить в бюджет все неуплаченные налоги и сборы, предостерегает юрист.

Лишь бы не пожар

Владелец дачного участка также рискует получить штраф за нарушение требований противопожарной безопасности. Сюда, по словам юриста, председателя Союза садоводов Екатеринбурга Надежды Локтионовой, относится:

приготовление шашлыков и другой пищи на открытом огне, если расстояние до стены ближайшего строения менее 5 метров.

разведение костра на расстоянии менее 50 метров от здания, менее 30 метров от лиственных деревьев и менее 100 метров от хвойных.

Для разведения огня нужно подготовить особое место. Это может быть яма или железная бочка, оборудованные соответствующим образом и отвечающие противопожарным критериям. Для шашлыка можно установить металлический мангал.

Ущерб для окружающих

Согласно статье 20.4 КоАП РФ, штраф за нарушение правил противопожарной безопасности для физических лиц составляет до 15 тысяч рублей. А во время введения особого противопожарного режима сумма штрафа для граждан может увеличиться до 20 тысяч рублей, отмечает член Ассоциации юристов России Юлия Рамзенкова.

Также к штрафу вполне может прибавиться сумма ущерба, нанесенного пожаром имуществу третьих лиц. Кроме того, при причинении тяжкого вреда здоровью человека по причине пожара, по словам Локтионовой, наступает уголовная ответственность по статье 219 УК РФ, по которой можно лишиться свободы на срок до пяти лет.

Вопрос с удобрениями

В 2024 году появились новые требования к хранению удобрений на дачных участках, предупреждает Локтионова.

«К органическим удобрениям относится навоз, перегной и торф – их можно хранить на открытом воздухе – в яме либо в хранилище на поверхности с бортиками и укрытием», – объясняет она.

Нарушение этих правил, по словам Локтионовой, квалифицируется как причинение вреда окружающей среде, за соблюдением которых следят местные власти, а также органы экологического контроля.

Пожаловаться на то, что на участке лежит куча навоза, может любой сосед. Штраф для физического лица за такое нарушение, по статье 8.2 КоАП РФ, составляет от 2 тысяч рублей до 7 тысяч рублей.

Мусорная проблема

С мусором на дачном участке также необходимо обращаться по правилам. Его нельзя просто оставлять на земле, сжигать или закапывать в землю – за это предусмотрен штраф от 2 тысяч до 3 тысяч рублей по ст. 8.2 КоАП РФ.

За аналогичное повторное нарушение в течение 1 года штраф составит уже от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, предостерегает Асабина.

Опять же пожаловаться в местную администрацию, в пожнадзор или органы экологического контроля может любой бдительный сосед или председатель СНТ. По его жалобе они будут обязаны провести проверку, пишет РИА Новости.

Правда есть исключение. Компост, который состоит из срезанной травы, ботвы, листвы и другой растительности, хранить на участке можно.

В некоторых случаях за рубку деревьев без соответствующего разрешения владельца дачного участка могут оштрафовать на 4 тысячи рублей по ст. 8.28 КоАП РФ, рассказывают юристы.

Конечно, в стандартном случае, если собственник участка решил спилить или срубить дерево, которое уже стало разрушаться и имеется угроза его падения, то разрешение на спиливание получать не требуется. Но если речь идет о ценных породах, то даже в случае потенциальной опасности следует обратиться с заявлением в местную администрацию, чтобы получить разрешение на вырубку.

Если не сделать этого, то есть риск нарваться на штраф. Ведь к ценным породам зачастую относят деревья, которые кажутся вполне обычными. В официальном списке, утвержденном Минсельхозом, оказались такие породы, как дуб, все виды вишен, груш и яблонь, некоторые березы.

А если правоохранительные органы оценят стоимость причиненного природе ущерба выше 5 тысяч рублей, то человеку будет грозить уже уголовная ответственность, предупреждает Анастасия Асабина.