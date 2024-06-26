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Спортшколе пришлось выплатить компенсацию пострадавшей 5-летней ученице

В Калужской области после вмешательства прокуратуры спортшколе пришлось выплатить компенсацию морального вреда пострадавшей 5-летней ученице.

В Жиздринском районе в прокуратуру обратилась мама 5-летней девочки, получившей травму во время занятий в спортивной школе. Ученица во время тренировки по спортивной гимнастике упала на пол, покрытие которого не соответствовало требованиям. В результате ребенок получил травму и проходил лечение в больнице, пишет kaluga-poisk.ru.

Прокуратура направила в суд иск о взыскании со спортшколы компенсации морального вреда. В ходе разбирательства ответчик изменил свою позицию и заключил с родителем ребенка мировое соглашение. Пострадавшей девочке выплатили компенсацию морального вреда в размере 150 тысяч рублей.