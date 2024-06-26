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Диетолог раскрыла секреты напитка матча

Чай матча обладает многими полезными качествами, но некоторым людям пить его не рекомендуется, рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль.

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Азиатский порошковый зеленый чай матча становится все более популярным среди россиян. Как и любой чай, он содержит кофеин и может быть альтернативой кофе, отметила врач-диетолог, нутрициолог, фитотерапевт Анжелика Дюваль.

«Матча выбирают те, кто отказывается, например, от кофе, он гораздо легче, чем кофейные напитки, воздействует на сердечно-сосудистую систему. Матча имеет легкий мочегонный эффект. Считается, что такой чай способствует концентрации внимания, улучшает память, мозговую деятельность. Поэтому после 45 лет это может стать хорошим способом поддержания тонуса и качества памяти. Также он содержится L-теанин, который вырабатывает дофамин и серотонин, то есть повышает настроение», – сказала диетолог.

Из-за содержания в матча кофеина у этого чая есть и противопоказания, продолжила Анжелика Дюваль.

«Людям с повышенной чувствительности к кофеину и с проблемами сердечно-сосудистого характера стоит избегать этого напитка. Матча может ускорять сердцебиение и повышать риск развития кардиологических заболеваний», – предупредила врач.

По ее словам, значение имеют выбор времени суток для употребления напитка и его количество, пишет радио Sputnik.

«Матча лучше всего, конечно, пить в утренние часы, а не в вечерние для того, чтобы не испортить себе качество сна. Тогда будет подъем настроения, хорошая концентрации внимания, памяти, будет повышаться уровень энергии. Не рекомендую пить натощак. В идеале – через 40 минут после принятия пищи. Лучше всего употреблять напиток с растительным молоком, он тогда имеет более мягкий эффект. Можно использовать кокосовое, рисовое, овсяное молоко и тем самым менять его вкусы. Одной чашки в день вполне достаточно – чтобы не влиять негативно на сердечно-сосудистую систему и не перетонизировать себя», – заключила Анжелика Дюваль.