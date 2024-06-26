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Врач рассказал, что будет, если мыться под холодной водой каждый день

Заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Алексей Березников оценил распространенное мнение о пользе приема душа с холодной водой.

«Многие россияне уверены, что регулярные водные процедуры в холодной воде укрепляют сердечно-сосудистую систему. Однако в доказательной медицине такое мнение считается необоснованным. Более того, неподготовленный организм нельзя подвергать воздействию экстремальной температуры, особенно с погружением в ледяную воду. Может развиться холодовой шок, чреватый летальным исходом», — предупредил специалист.

Березников отметил, что частое принятие холодного душа действительно может положительно сказаться на общем состоянии организма. Но такие процедуры нужно вводить в практику постепенно, пишет РИА Новости.

«Иначе мы получим обратный эффект: переохлаждение снижает иммунитет, может спровоцировать развитие инфекционных заболеваний, привести к воспалению мышц и суставов. Кроме того, стресс от ледяной воды провоцирует выброс гормонов. Людям с кардиологическими заболеваниями закаливаться можно только после консультации лечащего врача. Дело в том, что холодная вода вызывает спазм капилляров, что может вызвать повышение давления», — объяснил Алексей Березников.

Уменьшать температуру воды следует постепенно – на один-два градуса ежедневно. Также стоит учитывать, что холодный душ нельзя принимать сразу после пробуждения и перед сном. После подъема нужно выдержать хотя бы полчаса, чтобы организм проснулся самостоятельно. Если же охладиться непосредственно перед уходом в сон, то это может помещать засыпанию.

«Любые дискомфортные ощущения сигнализируют о том, что воду нужно сделать минимум потеплее, а как максимум – и вовсе отказаться от закаливания», — добавил врач.