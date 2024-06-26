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В Госдуму внесли проект о запрете курения на остановках общественного транспорта

Группа депутатов от партии ЛДПР во главе с её лидером Леонидом Слуцким внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить курение табака или потребление никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, документ доступен в думской электронной базе.

Изменение предлагается внести в статью 12 закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

«Запреты коснутся территорий остановок общественного транспорта и пяти метров от их нахождения, а также входов в магазины и различные организации, расположенные в многоквартирных жилых домах», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

На сегодняшний день законом запрещено курение на станциях метрополитена, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов и аэропортов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что его принятие позволит учесть интересы граждан, испытывающих неудобство от курения, и создать для них более благоприятную окружающую среду, свободную от воздействия табачного дыма.