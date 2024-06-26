Полиция задержала россиянку, подозреваемую в убийстве сына

Сотрудники полиции задержали Ирину Шатову, подозреваемую в убийстве своего девятилетнего сына в Перми. Об этом в субботу, 13 июля, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Как сообщалось ранее, тело ребенка было обнаружено в чемодане возле мусорных контейнеров. При этом на камеры видеонаблюдения попала мать мальчика, когда принесла чемодан. До этого женщина блуждала с чемоданом по городу.
Как передает «МК», первоначально считалось, что она покинула город вместе со своим сожителем. Однако в дальнейшем выяснилось, что женщина пряталась в одном из зданий. По информации ряда СМИ, она находилась на чердаке гостиницы.
Задержанную доставили в Следственный комитет.
Ранее полиция опубликовала приметы и снимок подозреваемой.
Фото: mk.ru