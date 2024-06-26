В России и мире

Как сбой Microsoft отразился на России, рассказал эксперт

Корпорация Microsoft сообщила о серьёзном сбое в работе антивируса CrowdStrike, который произошёл в пятницу, 19 июля. Возникшая проблема привела к выходу из строя примерно 8,5 миллиона устройств, работающих под управлением Windows. Уточняется, что это составляет менее 1% от общего количества устройств. Как проблема мирового гиганта отразилась на России, рассказал исполнительный директор компании DIONIS.CLOUD, партнер факультета программирования университета «Синергия» Денис Гончаров.

«Компания Microsoft столкнулась с массовым сбоем в работе своего программного обеспечения, что вызвало проблемы в различных организациях по всему миру. Falcon Sensor, компонент защитного решения CrowdStrike, привёл к отображению синих экранов смерти (BSOD) на компьютерах с системой Windows. Компания уже работает над исправлением ошибок и предлагает временное решение для удаления проблемного драйвера», - рассказал Гончаров.

По его словам, Россию данная проблема не коснулась, так как в стране практически не используют антивирусный софт CrowdStrike, и постепенно вводится полный запрет на иностранные средства защиты. Минцифры напоминает о важности импортозамещения иностранного ПО, особенно на важных объектах КИИ, пишет RuNews24.ru.

«Пару лет назад отечественные авиакомпании "пересели" на российские системы бронирования – на платформу АИС Leonardo, а также DCS ASTRA на базе Linux. Так что сбой не должен повлиять на работу наших авиакомпаний», - сказал специалист.

Последствия сбоя в американской операционке для остального мира оказались весьма серьёзными. Многие авиаперевозчики, банки, медицинские учреждения и предприятия до сих пор восстанавливают свои системы. По информации сайта отслеживания полётов FlightAware, в США был отменен в общей сложности 1461 рейс. Лидерами по числу отмен стали авиакомпании Delta Air Lines и United Airlines.

В сообщении Microsoft также подчёркивается, что сбой не связан с их собственным программным обеспечением, а именно, с приложением CrowdStrike.