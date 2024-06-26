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Россиянам посоветовали, как справиться с влиянием магнитных бурь

Во время магнитных бурь нужно поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню, также с их влиянием поможет справиться утренняя зарядка и контрастный душ, рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Магнитная буря средней силы может произойти на Земле 24 июля после серии вспышек на Солнце, следует из данных, представленных на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Как уточнил врач, у человека из-за магнитных бурь может снижаться концентрация внимания, работоспособность. У людей с хроническими заболеваниями могут происходить обострения. Также в эти дни может возрастать число сердечных катастроф.

«Нужно внимательно следить за своим самочувствием в такие дни. Мы можем помочь своему организму, если будем поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню без жирной и тяжелой пищи. Облегчит состояние утренняя зарядка, которая активизирует кровообращение, контрастный душ», - сообщил Тяжельников.

Он добавил, что людям, находящимся в группе риска, нужно иметь под рукой запас лекарственных препаратов, которые выписывает врач, в том числедля купирования обострений, регулярно измерять артериальное давление, пишет РИА Новости.

«Но если симптомы слишком выраженные или необычные: сильная головная боль, боль за грудиной, рвота, сильное головокружение, одышка – желательно обратиться за медицинской помощью», - рассказал специалист.