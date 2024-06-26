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Россиянина осудили за избиение до смерти мужчины, который напал на его сотрудницу

Жителя Калуги осудили за избиение до смерти мужчины, который напал на его сотрудницу. Об этом сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Калужской области.

Фото: СУ СК РФ по Калужской области

В июле 2023 года в одном из домов житель Калуги во время конфликта с сотрудниками организации, занимающейся уборкой подъездов, применил силу к одной из работниц.

На следующий день директор данной организации приехал к обидчику, между ними произошла ссора. Во время конфликта директор организации ударил жильца руками и ногами по лицу и голове, тот упал. Через месяц от полученных травм потерпевший умер в больнице, пишет Кaluga-poisk.ru.

В отношении директора организации было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 1 года 10 месяцев исправительных работ.