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Бывшего замминистра энергетики РФ задержали за нападение на курьера

Бывший заместитель министра энергетики РФ Петр Бобылев задержан по подозрению в нападении на курьера. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Изображение здесь и далее: Telegram-канал Shot

Инцидент произошел вечером 24 августа во дворе на Фрунзенской набережной в Москве. Курьер рассказал, что вчера около одиннадцати вечера выдал заказ и ехал на служебной машине по двору на Фрунзенской набережной, а навстречу ему шла пара — мужчина с девушкой. Как уверяет курьер, они были нетрезвы и несли в руках бутылку шампанского. Когда курьер поравнялся с пешеходами, мужчина начал на него орать, потому что тот не включил фары, и чуть их не сбил.

Пострадавший заявляет, что пытался объяснить пешеходам, что всё под контролем, но диалога не получилось — экс-замминистра энергетики РФ Бобылев стал плеваться в окно, а потом швырнул всю бутылку шампанского в стекло со стороны водительского сиденья.

Осколки попали в голову водителя, в больнице ему зашили ухо. Чиновника доставили в отдел полиции.

Бобылев работает в Минэнерго России с 2010 года. В 2021 году он стал заместителем министра, но в 2022 году ушел с должности по собственному желанию. В настоящее время он возглавляет Департамент развития угольной промышленности в Минэнерго.