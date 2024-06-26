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Мигранты устроили массовую драку в Калужской области

Следователи проводят проверку информации о драке мигрантов в Обнинске. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Калужской области.

Фото: СК РФ

В одном из Telegram-каналов появилось сообщение, что 24 августа на стройплощадке по улице Ленина мигранты устроили массовую драку, пишет Kaluga-Poisk.ru.

Организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Калужской области Константину Василевичу представить доклад о результатах проверки и принятом решении.