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Кариес не передается от больного человека здоровому, заявил врач

Кариес не является заболеванием, способным передаваться от больного человека здоровому, причиной его появления может стать плохая гигиена полости рта и как следствие скопление растворяющих эмаль кариесогенных бактерий в зубном налете, рассказала заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.

«Кариес не является контагиозным заболеванием, которое передается от человека к человеку путем заражения. Кариес имеет бактериальную природу, при этом происходит разрушение эмали зуба в результате воздействия кариесогенных бактерий, которые выделяют кислоту, растворяющую зубную эмаль», - отметила Ирина Назилина.

По словам стоматолога, именно плохая гигиена полости рта является причиной развития кариеса, потому что скопление налета способствует развитию в нем микроорганизмов, которые запускают патологические процессы, пишет РИА Новости.

«Лечение кариеса — это обращение к врачу. Специалист удалит пораженные ткани, восстановит то, что возможно пломбировочным материалом, а дальше надо соблюдать гигиену полости рта», - добавила врач.