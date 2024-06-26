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Президент Латвии заявил о падении «российского военного дрона» недалеко от границы с Псковской областью

Президент Латвии Эдгар Ринкевич написал в соцсети X о падении на востоке республики «российского военного дрона». По словам политика, власти страны проводят расследование, а также контактируют с союзниками.

«Количество таких инцидентов на восточном фланге НАТО растет, мы должны выработать коллективный подход к ним», — приводит слова Ринкевича «Газета.ру».

Как сообщило латвийское минобороны, БПЛА упал 7 сентября у города Резекне у границы с Псковской областью. Предварительно, дрон попал в республику из воздушного пространства Белоруссии.

«Эта ситуация является подтверждением того, что мы должны продолжить начатую нами работу по укреплению восточной границы Латвии, включая развитие возможностей противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые позволят нам ограничить использование беспилотных летательных аппаратов различного назначения», — заявил в связи с инцидентом глава оборонного ведомства Андрис Спрудс.