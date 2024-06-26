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Финансист объяснил, когда отменят наличные деньги

Отказ от наличных денег к 2030 году, о котором говорят в «Гознаке», вряд ли возможен, рассказал Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова.

По его подсчетам, сегодня объем наличных в обороте составляет 16% или 16,8 триллиона рублей. При этом бумажные деньги и монеты для банковской системы дороже, чем безналичный расчет. Однако Банк России нацелен на равноправное существование трех форм рубля – наличного, безналичного и цифрового, и других вариантов не предусмотрено.

Стремление к удешевлению банкнот может привести к размыванию роли самого «Гознака» и коммерческих банков – ведь цифровые деньги не надо печатать, а управляет ими сам Центробанк, без каких-либо посредников, пишет «Прайм».

И, наконец, пострадают жители отдаленных территорий и непродвинутые пользователи, не желающие переходить в «цифру». «Они будут просто дискриминированы, а их права и свободы по действующей Конституции — нарушены. А это недопустимо и даже крайне вредно для нашего государства», — заключил Михаил Гордиенко.