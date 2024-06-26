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Стоматолог поделилась причинами кровоточивости десен

Кровоточивость десен связана с их воспалением, в том числе вследствие плохой чистки зубов, а также может появляться из-за неправильного прикуса, рассказала заведующая стоматологическим отделением Люберецкой областной больницы Ирина Назилина.

«Кровоточивость десен, конечно, всегда связана с воспалением. То есть кровоточивость есть признак воспаления. Это может быть гингивит - воспаление десен. Оно может развиваться и вследствие плохой чистки зубов, когда скапливаются бактерии и вызывают воспаление десны, и даже из-за неправильного прикуса. Потому что если зубы смещены, то нагрузка распределяется неравномерно при жевании. Если причиной является неправильный прикус, то нужно обратиться к врачу-ортодонту для решения проблемы», - сказала Ирина Назилина.

При обнаружении проблемы кровоточивости десен рекомендуется обратиться к врачу и заняться подбором индивидуальных средств гигиены полости рта, пишет РИА Новости.

«При кровоточивости десен лучше обратиться к врачу, проконсультироваться, тщательнее чистить зубы, соблюдать все правила гигиены, полоскания, а также использовать индивидуальные средства гигиены: зубную щетку, ирригатор для полости рта, подобрать правильно пасту», - добавила Ирина Назилина.