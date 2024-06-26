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Преподаватель английского привела примеры успешного изучения языка

Преподаватель, блогер в сфере образования и изучения английского языка Саша Майорик 15 сентября назвала топ-5 лайфхаков по изучению английского языка.

«Возьмите лист бумаги и выпишите основные фразы, которые вы используете в своей жизни на русском языке практически каждый день, например, «Давай сделаем это!» «Не знаю, что сказать» и так далее. Важно, чтобы это были не отдельные слова, а фразы. Пусть у вас будет в итоге на листе выписано 30 фраз. Далее вы переводите их на английский и вешаете на видное место дома, к примеру, на холодильник», — сказала она.

«Найдите в интернете носителя английского языка. Это можно сделать с помощью социальных сетей, либо вы можете использовать сайты, где происходит обмен языками: это когда, например, вы изучаете английский, а другой человек хочет выучить русский язык. И вы начинаете общаться, чтобы помочь друг другу», — рекомендовала преподаватель.

Саша Майорик указала на то, что нужно выбрать хорошего репетитора английского языка.

«Важный критерий, на который стоит обращать внимание: достаточно ли много вы используете именно английский во время занятий. Если встреча начинается с фразы «Hello, how are you?», а далее весь урок вам преподаватель всё объясняет только на русском и не дает вам вставить и слова — это значит, что этот репетитор никогда не сможет помочь вам с навыком говорения на иностранном языке», — сказала она.

Также можно завести мини-блокнот, чтобы он помещался в сумку любого размера и всегда был под рукой, пишут «Известия».

«Это важно, потому что все слова, фразы, новую информацию, которую вы будете туда записывать, вам важно будет повторять как можно чаще. Пьете кофе на веранде — откройте блокнот буквально на минуту, пройдитесь глазами по всему материалу. После ужина решили прилечь на диван — откройте блокнот и повторите английские фразы», — посоветовала преподаватель.

«Фильмы, фильмы, и еще раз фильмы. Та лексика, которую вы услышите именно в современных фильмах и сериалах после середины 2000-х, отлично подходит для улучшения словарного запаса и запоминания актуальных слов, которые используют носители. Смотрите фильмы на английском как можно чаще», — заключила Саша Майорик.