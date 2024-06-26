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Картельный сговор на торгах за поставку школьного питания раскрыли в российском регионе

Калужское УФАС раскрыло картельный сговор на торгах за поставку школьного питания.

Ведомство выяснило, что во время проведения торгов на поставку еды учащимся «Калужская продовольственная компания» и «Калужский комбинат школьного питания» заключили антиконкурентное соглашение, в ходе которого вторая компания участвовала в конкурсе лишь формально, пишет Kaluga-poisk.ru.

Как оказалось, у двух кандидатов был задействован один IP-адрес, штат сотрудников пересекался, совпали свойства приложенных файлов для участия в торгах, были заключены взаимовыгодные договоры между организациями и прочее.

Теперь будет возбуждено административное дело.