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Из ярославского зоопарка похитили кенгуру

Из ярославского зоопарка похитили кенгуру Кроша.

Видео: «Коммерсантъ-Ярославль» / Telegram

Животное родилось у пары кенгуру в мае 2024 года, тогда в зоопарке впервые сообщили о потомстве. В ночь с 26 на 27 сентября кенгуру пропал из вольера. Полиция проводила проверку, а после возбудила уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

«Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий»,— уточнили в УМВД.

Директор зоопарка и депутат Ярославской областной думы Теймураз Бараташвили от комментариев отказался, пишет «Коммерсантъ-Ярославль» в своем Telegram-канале.

Муниципальный зоопарк находится на улице Шевелюха в Ярославле, его территория составляет 120 гектаров. Кенгуру живут в вольере на основной территории зоопарка.