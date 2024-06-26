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Мощная вспышка на Солнце произошла этой ночью

02.10.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Вспышка балла Х7.1 произошла ночью на Солнце, она стала второй по мощности в текущем цикле, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«Исключительно крупный взрыв на Солнце зарегистрирован сегодня ночью в 01.20 по московскому времени. Вспышка уровнем X7.1 произошла почти точно по центру солнечного диска в области максимального воздействия на Землю», - сказал Сергей Богачёв.

Он уточнил, что с начала текущего солнечного цикла, то есть за последние семь лет, более мощный взрыв регистрировался только один раз, в мае 2024 года. Тогда на фоне рекордных магнитных бурь, достигших тогда высшего пятого балла, произошло событие уровня X8.7.

По словам учёного, специалисты отмечали рост солнечной активности за последние двое суток, однако для них всё же стало неожиданностью то, что Солнце сумеет накопить энергию на столь мощный взрыв, пишет РИА Новости. В последние 2 недели на звезде наблюдалась спокойная обстановка, а с 14 сентября не произошло ни одной вспышки высшего балла, пояснил он.

«Предварительно поступают сведения о выбросе солнечной плазмы в сторону Земли в результате взрыва, который может ударить по планете в ночь с пятницы на субботу, однако с момента взрыва произошло пока слишком мало времени для точного прогноза. Уточнение будет сегодня в течение дня. Активный центр, в котором произошёл взрыв, будет находиться в области влияния на Землю ещё около пяти суток», - рассказал Сергей Богачёв.

Теги: #Солнце
Источник: Псковская Лента Новостей
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