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МИД Израиля признал генсека ООН персоной нон-грата

Глава МИД Израиля Исраэль Кац признал генсека ООН Антониу Гутерриша персоной нон-грата и запретил ему въезд в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление.

В документе говорится, что соответствующее решение было принято в связи с реакцией Гутерриша «на отвратительное нападение Ирана на Израиль». В МИД Израиля упрекают генсека за то, что он не осудил атаку должным образом.

23 сентября Израиль объявил о начале «упреждающей наступательной операции» в Ливане под кодовым названием «Стрелы севера». 28 сентября стало известно, что Израиль своим авиаударом ликвидировал лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу.

В ночь на 1 октября ЦАХАЛ объявил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

«Хезболлу» поддержал Иран, запустив в сторону Израиля несколько сотен ракет, пишет «Газета.ru».