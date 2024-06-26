В России и мире

Мужчина, который воровал кенгуру из российских зоопарков, оказался карликом

Сотрудники полиции задержали мужчину, который воровал детёнышей кенгуру из зоопарков в Калужской области и Ярославле. Им оказался карлик, на которого в полиции уже был составлен фоторобот, вычислить преступника получилось по номеру телефона. Об этом сообщают в Telegram-канале Shot.

Фото: Telegram-канал Readovka

Выяснилось, что мужчина похищал животных для продажи. Одного кенгуру ему удалось продать в Москве, а ещё одного планировал обменять на обезьяну. На момент задержания у карлика обнаружили сумку с двумя кенгуру — один из них был уже мертв.

Задержать мужчину сотрудники полиции смогли благодаря фотороботу и информационным технологиям — номер телефона был зафиксирован в сети в районе обоих мест преступления. Сейчас вор находится на допросе.