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В Германии заблокировали вокзалы из-за нового вируса-убийцы

Очередной вирус-убийцу, который схож с Эболой и быстро распространяется, выявили в Германии. Из-за этого власти страны заблокировали вокзалы — один из них в Гамбурге. Предварительно, заразу завезли туристы из Руанды, где впервые выявили хворь. ВОЗ заявил о возможной новой мировой пандемии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Паника началась, когда у 26-летнего немецкого студента медицинского учреждения и его подруги во время поездки из Франкфурта появились первые симптомы Марбурга: потекла кровь из глаз и началась диарея. Сразу после прибытия их забрали специалисты и отвезли в университетскую клинику Эппендорф в специализированной инфекционной машине скорой помощи.

До этого минздрав Руанды заявил, что в семи из 30 округов страны более 70% случаев заражения были у студентов медуниверситетов и действующих врачей из двух больниц в столице Кигали. Марбург предаётся через прямой контакт с заражённой кровью или повреждённой кожей.

Представители ВОЗ сообщили, что в Европу заразу могли завезти студенты из Африки или медики, которые ездили туда в командировку. Из-за этого велик риск распространения.