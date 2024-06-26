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Первое комплексное исследование вредных выбросов провели в Москве

Специалисты лаборатории геохимии наночастиц Института геохимии и аналитической химии имени В. И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) впервые провели комплексное исследование наночастиц городской пыли Москвы, крупнейшего мегаполиса в Европе. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

В результате было установлено, что 85% исследуемой территории Москвы находится под негативным воздействием наночастиц городской пыли, которые существенно загрязняют городские экосистемы, пишут «Известия». Они в высокой степени аккумулируют тяжелые металлы и ртуть (Cu, Hg, Zn, Mo, Sb и Pb) и могут служить причинами возникновения канцерогенных заболеваний.

Ученые показали высокую подвижность наночастиц в городской среде и их возможность легко проникать в водную экосистему. Около половины исследуемых наночастиц образовались в результате различных антропогенных процессов (в основном, выбросов автотранспорта). Другая часть — в результате природного процесса, а именно, выветривания городских почв.

«Необходимо уделить пристальное внимание к исследованиям наночастиц городской пыли, которые переносят различные токсичные элементы, а также к разработке способов снижения такого загрязнения», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории геохимии наночастиц ГЕОХИ РАН, кандидат химических наук Александр Иванеев.