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Россиянина насмерть придавило тракторным ковшом на полигоне твёрдых отходов

Мужчину насмерть придавило тракторным ковшом на полигоне твёрдых отходов на Городенской улице в Калуге. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Калужской области.

Установлено, что работник был трудоустроен у индивидуального предпринимателя и являлся водителем трактора. Днём 8 октября при проведении рабочим сварочных ремонтных работ оторвался гидравлический трос. Из-за этого ковш трактора упал на водителя. Мужчина скончался на месте, пишет Kaluga-poisk.ru.

По данному факту проводится процессуальная проверка. По её результатам примут процессуальное решение.