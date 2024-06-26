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Верховный суд запретил банкам в одностороннем порядке вводить новые комиссии

Банки не могут в одностороннем порядке увеличивать комиссии и вводить новые по договорам займа, сказано в обзоре судебной практики Верховного суда РФ.

Прецедентом стало дело жителя Мурманска, который оформил кредитную карту, с которой можно было без комиссии снимать наличные. Однако впоследствии банк в одностороннем порядке изменил условия договора и ввел комиссию за снятие любой суммы, пишет РИА Новости.

Житель Мурманска обратился в суд, но получил отказ - право банка вносить изменения в условия договора и в тарифы в одностороннем порядке было прописано в кредитном договоре. Суд также указал, что кредитная карта рассчитана на безналичные расчеты, а выдача наличных денежных средств представляет собой отдельное имущественное благо и является дополнительной возмездной услугой.

С этим не согласился Верховный суд РФ. Он назвал такое условие договора ничтожным.

«Ни Законом о банках и банковской деятельности, ни Законом о потребительском кредите не предусмотрено право банка в одностороннем порядке изменять условия договора и увеличивать размеры комиссий или вводить новые комиссии, поскольку такие изменения влекут за собой увеличение размера денежного обязательства заемщика по договору потребительского кредита (займа)», - указал Верховный суд.