В России и мире

Число легальных мигрантов в России возросло на 41%

За первые девять месяцев 2024-го года иностранцам выдали 120,2 тысячи разрешений на работу — это на 41% выше по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. В ведомстве уточнили, что в том числе 34,9 тыс. документов оформили высококвалифицированным специалистам (+55% к аналогичному периоду прошлого года).

Разрешение на работу и патент предоставляются иностранцам для работы в РФ, но между ними есть различия. В первом случае речь идет об оформлении документов для людей из визовых стран (Китая, США, Германии). Компания сначала должна получить разрешение на привлечение сотрудника, а потом оформить документ. По нему человек может трудиться только в указанных регионе и профессии (например, медики, инженеры, машинисты).

Патент нужно получать гражданам из безвизовых стран, таких как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан. При этом работать человек может только в том регионе России, в котором выдали документ. Чаще всего в таком случае иностранцы трудятся в такси, строительстве, торговле, пишут «Известия».

Как заявили в МВД, число выданных за девять месяцев патентов сократилось: с 1,7 млн до 1,6 млн в 2024 году.

Число патентов уменьшилось из-за усиления контроля за использованием иностранной рабочей силы, считает Людмила Иванова-Швец из РЭУ им. Плеханова. Работодатели стали более ответственно относиться к привлечению к труду иностранцев. Более того, ужесточился контроль за их въездом в Россию, добавила она.