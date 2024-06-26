В России и мире

Путин поручил провести всероссийский конкурс детских игрушек

В ближайшее время по поручению президента России Владимира Путина будет запущен конкурс российских детских игрушек, сообщил первый заместитель администрации президента России Сергей Кириенко.

«Президент дал такое поручение, конкурс в ближайшее время запускается. Уже понятно, что будет несколько направлений: игрушка, настольная игра, конструктор, мультипликационный персонаж», - сказал Кириенко журналистам на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

Первый заместитель администрации президента РФ особо подчеркнул, что сегодня магазины детских товаров переполнены игрушками зарубежных производителей, персонажами западных фильмов и мультфильмов, пишет РИА Новости.

«Плохо, что нет альтернативы. То, что наши западные коллеги грамотно продвигают свои культурные ценности, своих героев, - молодцы. Надо у них этому поучиться. Но нам надо научиться продвигать своих героев, тем более в России своя уникальная культура, традиция», - заявил он.

В конкурсе сможет принять участие любой человек, по каждому из направлений будет минимум пять победителей. Кроме того, игрушки всех победителей будут массово произведены и распространены по стране.