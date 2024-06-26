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Россия планирует открыть посольства в восьми странах Африки

Россия планирует открыть посольства в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.

«Дальнейшему укреплению связей будет способствовать расширение сети дипломатических миссий России на континенте. Россия открыла посольство в Буркина-Фасо и в ближайшее время в Экваториальной Гвинее, Нигере, Сьерра-Леоне, Южном Судане, а также в Гамбии, Либерии, Союзе Коморских островов и Того», - сказал Кобяков в ходе пресс-конференции на полях министерской конференции форума партнерства «Россия-Африка».

Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия-Африка» проходит с 9 по 10 ноября на федеральной территории Сириус, пишет РИА Новости.