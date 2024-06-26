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В Большом театре завершился юбилейный вечер Александры Пахмутовой

В Большом театре состоялся праздничный вечер «Большая жизнь», приуроченный к 95-летию народной артистки СССР, композитора Александры Николаевны Пахмутовой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в театре.

Фото здесь и далее: телеканал «Россия»

Праздничный вечер открылся мировой премьерой написанного Александрой Пахмутовой этой осенью вальса «Навстречу весне» в исполнении всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

Утром 9 ноября президент России Владимир Путин присвоил юбиляру звание Героя Труда, а уже на вечере обратился к Александре Николаевне с видеопоздравлением, сказав о ней как о «певце целой эпохи». Патриарх Кирилл вручил имениннице Орден русской православной церкви «Славы и чести» первой степени, назвав Пахмутову удивительным и замечательным человеком, посвятившим свою жизнь народу.

«Мелодии Александры Пахмутовой – это музыка любви и нежности, мечты и надежды, музыка, которая и сегодня несет людям свет и пробуждает «чувства добрые». И в этот вечер звучали всеми любимые композиции – «Нежность», «До свидания, Москва», «Команда молодости», «Ненаглядный мой», «Беловежская пуща», «Как молоды мы были», «Надежда» и многие другие. Финальным аккордом стало выступление Льва Лещенко со всеми участниками концерта с песней «Надежда» под аккомпанемент Александры Николаевны. В этот момент встал весь зрительный зал, начал подпевать, а после устроил юбиляру долгую овацию, не отпуская ее со сцены долгие минуты», - описывают вечер в Большом театре.

Праздничный вечер «Большая жизнь» стал кульминацией масштабной программы всероссийского празднования юбилея «В песне – жизнь моя», начавшегося с майского концерта в родном городе композитора Волгограде и продолжившегося в сентябре в Московской филармонии.