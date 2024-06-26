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Россиян стали призывать не кормить уток хлебом

Орнитологи столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды призвали не кормить уток хлебом, сообщается на официальном портале Мэра и правительства Москвы.

«Орнитологи не рекомендуют давать птицам хлеб, поскольку он может вызвать нарушения пищеварения», - говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что хлеб не подходит в качестве пищи для уток, он может вызывать у них серьезные проблемы со здоровьем, такие как нарушения пищеварения и дефицит необходимых витаминов и минералов. Кроме того, недоеденные остатки хлеба на поверхности воды ухудшают качество пруда, способствуя развитию патогенной флоры и исчезновению водной экосистемы, пишет агентство Прайм.

Подчеркивается, что вместо хлеба орнитологи рекомендуют подкармливать уток смесями, состоящими из зерновых и семечек, а также птицам подойдет комбикорм — его можно найти в специальных автоматах, которые установлены в некоторых парках.