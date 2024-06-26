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В Астрахани арестовали серийного убийцу за преступления, совершённые 26 лет назад

Ленинский районный суд Астрахани арестовал задержанного 63-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве двух женщин, совершенном 26 лет назад.

«В отношении этого задержанного человека ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Постановление не вступило в законную силу и будет обжаловано», - сказали в суде.

По данным суда, в отношении 63-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, сопряженное с разбоем). Следствием установлено, что в ноябре 1998 года обвиняемый и неустановленное лицо вечером проникли в квартиру на улице Яблочкова Ленинского района Астрахани. Там они совершили убийство двух женщин путем удавления каждой петлей, после чего похитили деньги и ценности на сумму не менее 45 тыс. рублей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о задержании серийного убийцы Вагана Сафаряна, на счету которого минимум три жертвы. В первый раз его задержали в 2004 году за убийство человека и приговорили к 19 годам колонии строгого режима, но освободили раньше. Однако, следствие выяснило, что он имеет отношение к убийству в 1998 году в Астрахани, где оказались задушены мать и дочь, а из их квартиры пропали 45 тыс. рублей.