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В конкурсе «Мисс Вселенная» победила представительница Дании

Виктория Кьер Тейлвиг из Данстала победительницей конкурса «Мисс Вселенная», финал которого прошел в Мехико.

Фото: Hector Vivas/Getty Images

21-летняя танцовщица и предпринимательница, которая планирует стать юристкой, - первая в истории конкурса датчанка, которой достался титул победительницы.

В финале она опередила Чидимму Адетшину из Нигерии, Марию Фернанду Белтран из Мексики, Сучату Чуангсри из Таиланда и Илеану Маркес из Венесуэлы. Последней 28 лет, у неё есть ребенок, и она стала первой матерью, прошедшей в топ-5 на конкурсе, пишет Интерфакс.

В этом году впервые к участию были допущены женщины старше 28 лет. Беатрис Нджойя стала первой 40-летней участницей, которой удалось пройти в большой финал.

Россиянка Валентина Алексеева вышла в топ-12 самых красивых девушек планеты.

В этом году в конкурсе впервые участвовали представительницы Белоруссии, Эритреи и ОАЭ. Куба вернулась в конкурс впервые с 1967 года.