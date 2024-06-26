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Россия увеличила ввоз вина из ЕС

Россия, несмотря на повышение пошлин на ввоз вина из недружественных стран, в сентябре ввезла его из Евросоюза на максимальные с апреля 47,1 миллиона евро.

Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр, пишет РИА Новости.

Несмотря на это, за первый месяц осени импорт этого алкоголя из Евросоюза вырос на треть и составил 47,1 миллиона евро. Это максимальная стоимость поставок с апреля, когда она достигала 69,2 миллиона евро.

Сильнее всего выросли поставки французского вина: в сентябре его было ввезено на 1,6 миллиона евро против 356 тысяч евро в августе. Более чем вдвое подскочили продажи немецкого вина в Россию - до 2,7 миллиона евро. В то же время Испания увеличила экспорт в 1,8 раза - до 2,4 миллиона евро.

Италия осталась главным поставщиком вина в Россию среди стран Евросоюза - ее продажи увеличились до 19,5 миллиона евро против 15,5 миллиона месяцем ранее. Латвия экспортировала этого алкоголя на 10,8 миллиона евро, что в 1,6 раза больше уровня августа.

Тройку лидеров замыкает Польша, ставшая единственным крупным экспортером, который в сентябре уменьшил поставки в Россию, - на 14%, до 3,7 миллиона евро.