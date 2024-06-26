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41-летний мужчина устроил стрельбу в городе Марксе Саратовской области

Стрельба в районе парка Победы в городе Марксе Саратовской области произошла сегодня, 24 ноября. В ходе стрельбы один мужчина погиб, а его друг получил ранения и был экстренно госпитализирован. Стрелок скрылся у себя дома, но был задержан и прямо сейчас находится на допросе. Об этом сообщает редакция Mash.

Фото: Mash

41-летний предприниматель Рубик Акопян начал стрельбу из-за ехал на Land Cruiser в районе парка Победы. В какой-то момент его подрезала «Ока». Он догнал их, остановился и начался словесный конфликт. Затем водитель «Крузака» достал пистолет и выстрелил в шофёра и пассажира легковушки.

Нападавший скрылся, а в городе объявили план «Перехват». В Марске начали останавливать все автомобили

Рубик Акопян скрывался у себя дома. Когда к нему пришли силовики, он забаррикадировался в квартире. Сотрудники СОБР выбили дверь и скрутили мужчину. Когда преступника вели к служебной машине, его родственники кричали и пытались остановить правоохранителей.