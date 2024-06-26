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Белочка стала маскотом пермского наркодиспанера

Пермский краевой наркологический диспансер сделал своим маскотом (персонажем-талисманом коллектива) белочку и выбирает ей имя. Об этом сообщается на странице учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Изображение: Пермский краевой наркологический диспансер / «ВКонтакте»

В конце ноября наркологический диспансер опубликовал пост с предложением угадать, какое из трёх существ было выбрано в качестве маскота.

Победителем, объявленным публично, стала белка. Лечебное учреждение также предложило подписчикам выбрать для неё имя. Среди предложенных вариантов — «Орешник», «Похмеляша», «Ремиссия», «Нарка» и другие, пишет «Газета.ру».

Главный врач больницы Дмитрий Михневич рассказал, что выбранная коллективом белка символизирует предусмотрительность, наслаждение жизнью, настойчивость, решимость и бдительность.

Белку планируют использовать в социальных сетях, печатать на буклетах, которые будут раздавать молодёжи и распространять на выставках. По словам главврача, если удастся найти финансирование, то в больнице появится ростовая кукла талисмана.