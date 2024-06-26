В России и мире

Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за нарушение порядка ограничения определенной информации

Суд в столице привлек Telegram к административной ответственности. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Таганского районного суда города Москвы Telegram Messenger Inc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ (Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации)», - говорится в сообщении.

Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей.