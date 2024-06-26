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В Калуге возбудят уголовное дело из-за избиения школьника одноклассником

04.12.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

В соцсетях появилось видео, на котором подросток одной из калужских школ жестоко избивает своего одноклассника. Как сообщили в Следственном комитете РФ, по данному факту возбудят уголовное дело о нанесении телесных повреждений. 

По данным полиции, конфликт у учеников произошёл из-за учебного места. В результате подросток ударил по лицу одноклассника, из-за чего в области правой брови образовалась ссадина.

Травма не причинила вред здоровью. Однако агрессивного школьника поставили на учёт в подразделение по делам несовершеннолетних, чтобы провести с ним профилактическую работу. Проводится процессуальная проверка, пишет Kaluga-poisk.ru

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по данному факту уголовное дело.

Теги: #избиение
Источник: Псковская Лента Новостей
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