В России и мире

Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности, документ опубликовали на сайте правовых актов.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами, о подписании договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — говорится в распоряжении.

Президент наделил внешнеполитическое ведомство правом на этапе переговоров вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера, пишет РИА Новости.

«Считать целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне», — отмечается в документе.

Как сообщал в конце октября министр обороны Андрей Белоусов, Москва и Минск завершают подготовку договора. Стороны формируют единое оборонное пространство, совершенствуют взаимодействие по вопросам совместного применения вооруженных сил.

Замглавы МИД Белоруссии Игорь Назарук ранее отмечал, что президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко 6 декабря в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства обсудят проекты документов в сфере безопасности, предусматривающие широкий спектр гарантий. Он подчеркнул, что Москва и Минск пересмотрели подходы к применению ядерного оружия на фоне появления вооружений, основанных на новейших технологиях.

Кроме того, решение о размещении на территории Белоруссии российского тактического ядерного оружия будет закреплено в новом документе.